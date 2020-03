Per lancio Disney+ arriva serie da cult High School Musical

ROMA, 01 MAR - C'è stato un film per la tv, a metà del 2000 che ha fatto impazzire i ragazzini e riportato in auge il tema della scuola musicale: si chiamava High School Musical e dalla tv passò al cinema con tre film tutti popolari in quegli anni diretti da Kenny Ortega e creati da Peter Barsocchini con Zac Efron e Vanessa Hudgens adorati dai teenager. Quello storico franchise Disney torna con una versione moderna e creativa per gli adolescenti di oggi, High School Musical: The Musical: The Series, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rendendo omaggio ai film omonimi. La serie, una versione romanzata della East High School in Salt Lake City, dove sono stati girati gli originali film e ruota attorno ad un gruppo di studenti che stanno organizzando uno spettacolo. Gli episodi di High School Musical sono rilasciati a cadenza settimanale, ovvero con un nuovo episodio alla settimana. Quindi niente binge-watching della prima stagione a partire dal giorno uno di Disney+ in Italia, la nuova piattaforma streaming che viene lanciata anche nel nostro paese dal 24 marzo 2020. (ANSA).