Coronavirus,polemica su C.Davis Cagliari

CAGLIARI, 1 MAR - "Che differenza c'è tra la Solowomenrun, rinviata per l'emergenza coronavirus e la gara di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud, invece confermata per il 6 e 7 marzo?" È la domanda - anche provocatoria - rivolta in una nota da Verdes Sardegna Pulita al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e all'assessore della Sanità Mario Nieddu. "Quale prevenzione a tutela dei sardi? - si legge nel documento del movimento ecologista - 3000 biglietti già venduti per la Coppa Davis a Cagliari, con persone che arriveranno dalla Corea del Sud e con mega concentrazione di pubblico. Ci spieghino i massimi responsabili della nostra salute? Tutti dentro una tuta sterile?". L'appuntamento con la Davis è stato confermato mercoledì scorso in una conferenza stampa nella sede di rappresentanza della Giunta.