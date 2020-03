Coronavirus, rafforzate misure Sardegna

CAGLIARI, 1 MAR - "Siamo costantemente al lavoro per rafforzare tutte le misure di sicurezza che garantiscano la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini nelle eventuali situazioni di criticità. Con questo obiettivo la protezione civile, in raccordo con il sistema sanitario regionale, provvederà a posizionare davanti ai pronto soccorso le tensostrutture che saranno utilizzate per i pre-triage delle persone che presentano problemi alle vie respiratorie". Lo ribadisce il presidente della Regione Christian Solinas riferendosi ai tendoni-ambulatorio che saranno allestiti presso i pronto soccorso dell'Isola. "Si tratta di una misura precauzionale per realizzare un percorso dedicato alle persone che manifestano una sintomatologia compatibile con il coronavirus anche se non si tratta di casi sospetti, garantendo così la massima sicurezza a tutte le persone che si recano al pronto soccorso", puntualizza l'assessore della Sanità Mario Nieddu.