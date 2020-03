Coronavirus: 'zona rossa', 18 denunciati

MILANO, 1 MAR - Sono diciotto, fra cui 12 stranieri, i denunciati in Provincia di Lodi che hanno cercato di eludere i controlli per andare in esercizi pubblici al di fuori della zona rossa, oppure sono entrati nella zona per trovare parenti. Da quanto si è saputo sono stati tutti scoperti negli ultimi giorni dai carabinieri e da altre forze dell'ordine che recintano la zona. Dovranno rispondere di violazione dell'ordine dell'autorità prescritto nel decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 febbraio scorso. I controlli e l'impegno dei carabinieri - gli oltre 150 militari della Compagnia di Codogno e i rinforzi provenienti da tutt'Italia - proseguiranno senza sosta: i militari opereranno nell'arco delle 24 ore per contenere al massimo il diffondersi del virus, "cercando - è stato spiegato - di reprimere il comportamento scorretto di quei pochi irresponsabili purtroppo presenti".