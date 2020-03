Coronavirus: cinque casi positivi in Fvg

TRIESTE, 1 MAR - In Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al test del coronavirus quattro nuovi casi: uno a Trieste e tre a Udine. Lo afferma la Regione Fvg. "I pazienti - informa la Regione - sono stati presi in carico dal servizio sanitario regionale e i campioni dei test inviati all'Istituto Superiore di Sanità". Salgono così a 5 i casi positivi. Il paziente goriziano, segnalato ieri, sarebbe sintomatico e il suo caso sotto controllo. Si tratterebbe di un cinquantenne di Gorizia che avrebbe contratto il virus in un ospedale di Treviso, il Ca' Foncello, durante una visita a un parente ricoverato. L'uomo, che non è in gravi condizioni, è in quarantena domiciliare, così come le persone che sono entrati in contatto con lui. Al momento non cambia il piano di ritorno alla normalità annunciato ieri dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. E' in corso la Riunione del comitato operativo per emergenza Coronavirus a cui partecipa il vicegovernatore, Riccardo Riccardi. Fedriga sta seguendo la riunione da Trieste.