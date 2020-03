In moto contro un muro, muore una 15enne

SASSARI, 1 MAR - Una ragazzina di 15 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a tarda notte alle porte di Sassari. Elisa Riccobono, 15 anni, sassarese, è stata sbalzata dal sedile posteriore della moto, una Aprilia 125, guidata da un suo amico 17enne. I due giovani avevano appena trascorso la sera ad una festa di Carnevale. La due ruote, per cause ancora da accertare, ha sbandato in un rettilineo all'altezza della borgata di Li Punti sbattendo contro il marciapiede e facendo finire i due contro il muro. Il giovane centauro ha riportato una frattura a una gamba, mentre le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi. I medici del 118, intervenuti sul posto, l'hanno trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma la 15enne è deceduta appena giunta al pronto soccorso.