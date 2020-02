Coronavirus: salgono a 189 i casi in E-R

BOLOGNA, 29 FEB - Salgono a 189 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 1.434 test effettuati (erano 1.277 ieri pomeriggio). E' quanto emerge dai dai dati diffusi dalla Regione Emilia-Romagna. La maggioranza delle persone positive continua a presentare sintomi modesti come un leggero rialzo della temperatura e più della metà - per l'esattezza97 - sta seguendo il previsto periodo di isolamento a casa, senza bisogno di ricovero in ospedale. Sono dieci i pazienti in terapia intensiva. I casi positivi rilevati sono 119 a Piacenza, 35 a Parma, 19 a Modena, 9 a Rimini, 4 a Reggio Emilia, 2 a Bologna (dove non erano ancora stati trovati casi positivi), 1 a Ravenna. I dati si riferiscono non alla residenza, ma al luogo dove è stata fatta la diagnosi.