Coronavirus:telescuola a materna Sarzana

SARZANA, 29 FEB - Il coronavirus non ferma le lezioni anche per i più piccoli: a Sarzana (La Spezia) attivata la didattica on line anche per i bambini dai 3 ai 5 anni in occasione della chiusura delle scuole per evitare il contagio. Avviene al plesso scolastico Lalli: un'esperienza di 'telescuola' che sta coinvolgendo circa 70 bimbi. Uno dei primi casi in Italia per questa fascia di età, sottolinea la sindaca Cristina Ponzanelli. Le insegnanti propongono attraverso video giochi e lezioni. Vengono raccontate fiabe, filastrocche e si gioca con lettere e numeri. L'accesso all'asilo virtuale avviene attraverso il sito web del Comune. Un servizio che si affianca alle lezioni on line anche agli studenti di elementari e medie costretti a rimanere a casa in questi giorni di emergenza. "Abbiamo guardato a questi giorni anche come a un'opportunità per elaborare un nuovo metodo di studio" ha spiegato la sindaca. L'intenzione è continuare a utilizzare questo metodo anche nei periodi di chiusura della scuola per le allerte meteo".