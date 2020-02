Cc, sequestro 825 gr eroina in caramelle

MACERATA, 29 FEB - I carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Macerata, sotto le direttive del Colonnello Michele Roberti, hanno arrestato due cittadini afgani e sequestrato 825 grammi di eroina del tipo 'brown sugar' durante un servizio a largo raggio sul territorio, con l'impiego di 30 militari e diversi posti di controllo tra l'area interna e quella costiera fino a Porto Recanati. I due stranieri sono stati fermati alla periferia di Montecassiano: erano a bordo di un'autovettura con i fari non perfettamente funzionanti. Si tratta di un 26enne pregiudicato e un 28enne con precedenti di polizia, entrambi per stupefacenti, regolari. Hanno dato segni di nervosismo e i carabinieri hanno esteso i controlli al luogo da cui venivano: in un fondo attiguo hanno trovato 5 involucri in cellophane contenenti complessivamente 825 grammi di eroina, incartata in oltre 150 confezioni di caramelle "Mint Candy", del peso di oltre 5 grammi ciascuna. La droga avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 70 mila euro.