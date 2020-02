Schiacciato da un muletto, è grave

BOLOGNA, 29 FEB - Un artigiano di 56 anni, titolare di un'autofficina, è rimasto ferito dopo che il muletto con il quale stava sollevando una vettura ha ceduto, schiacciandolo. L'incidente sul lavoro è avvenuto verso le 18 di ieri a Castelletto di Serravalle, nel Bolognese. Soccorso dal 118, intervenuto con l'eliambulanza, l'uomo è stato portato all'ospedale Maggiore e ricoverato in gravi condizioni. Per le indagini e per chiarire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri.