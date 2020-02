Sconsigliati viaggi da Usa per l'Italia

WASHINGTON, 29 FEB - Gli Stati Uniti hanno elevato l'allerta nei confronti dell'Italia al livello 3, con la quale si raccomanda ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro Paese a causa dell'emergenza coronavirus, evitando quelli che non sono necessari. Al livello 3 ci sono già la Cina e la Corea del Sud. L'innalzamento dell'allerta è stato comunicato dal Dipartimento di Stato Usa sulla base della valutazione dei Centers for diseases control (Cdc), la massima autorità sanitaria federale statunitense. Quest'ultima, spiegano fonti dell'ambasciata d'Italia a Washington, "è basata su una matrice e non è soggetta a valutazione discrezionale". Come da prassi, poi, il Dipartimento di Stato la recepisce alzando automaticamente il livello di allerta in maniera "oggettiva, obbligata e temporanea". La decisione, spiegano all'ambasciata, non ha conseguenza su chi viaggia dall'Italia verso gli Usa.