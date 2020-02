Meloni, difesa confini con tutti i mezzi

ROMA, 28 FEB - "La Turchia di Erdogan minaccia di riversare milioni di profughi in Europa e ha già aperto i suoi confini per consentire il transito. C'è un solo modo per non essere perennemente sotto ricatto di sultani turchi, scafisti libici, trafficanti di esseri umani: difendere i confini esterni dell'Unione Europea. Con tutti i mezzi necessari. Svegliati Europa". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.