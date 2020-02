Libano chiude agli arrivi dall'Italia

BEIRUT, 28 FEB - Il Libano vieta l'ingresso nel Paese a tutti i passeggeri di voli provenienti dall'Italia a meno che non siano cittadini libanesi o stranieri che abbiano un permesso di residenza nel paese. L'ordinanza emessa oggi dal ministero dei Lavori pubblici libanese per l'emergenza coronavirus riguarda anche gli altri tre paesi (Cina, Corea del Sud e Iran) dove si sono finora registrati più casi confermati di Covid-19. Citata dall'agenzia governativa libanese Nna, l'ordinanza non prevede comunque formalmente il blocco dei voli.