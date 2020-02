Furti bar Firenze, arrestata banda

FIRENZE, 28 FEB - Nuove accuse per i tre uomini di età compresa tra i 20 e i 33 anni che lo scorso gennaio erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla squadra mobile della polizia con l'accusa di aver messo a segno il 22 gennaio furti in un ristorante e in due bar di Firenze, tra cui il Gran Caffè San Marco. Nei confronti dei tre, originari del Marocco, il gip ha emesso una misura di custodia cautelare in carcere nella quale oltre a questi episodi vengono contestati loro altri due furti in locali di Firenze messi a segno il 9 gennaio, tra cui uno sempre nel Gran caffè San Marco. Due dei malviventi sono stati arrestati, uno è al momento ricercato.