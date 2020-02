Medici volontari, pazienti sono sereni

MILANO, 28 FEB - Si sono alternati per tutta la settimana, e lo faranno fino a domenica prossima. Quattro medici del Policlinico di Pavia lavorano da alcuni giorni all'ospedale di Codogno, quello del 'paziente 1' e del focolaio del Lodigiano. "C'era bisogno di aiuto e abbiamo detto sì", racconta un ex ufficiale medico in Marina durante la Guerra del Golfo e ora primario di Pneumologia a Pavia. A Codogno hanno trovato 36 pazienti ricoverati. "Direi tutti abbastanza tranquilli - racconta - Sapevano del virus, ma non hanno perso la serenità. C'era chi pensava all'auto da comprare una volta fuori da lì, o faceva progetti per il rientro a casa". In divisa anti-contagio, i quattro medici volontari presteranno servizio volontario fino a domenica. "Alcuni medici, negativi al Coronavirus, sono tornati in corsia. Quindi il nostro contributo sta per terminare".