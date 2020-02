Borsa: Europa in rosso, Milano -3%

MILANO, 28 FEB - Per le Borse si delinea la peggior settimana dal 2008. In questa ottava i listini in Europa aprono in pesante calo, oltre il 3% e lo Stoxx Europe 600 registra un calo oltre il 3,5 per cento. Il settore dei viaggi e del tempo libero è il più colpito (-5%). Londra in avvio perde il 3% a 6.592 punti, Francoforte il 3,85% a quota 11.891 e Parigi il 3,36% a quota 5.310 in apertura. La Borsa di Milano apre e subisce un nuovo scossone. L'indice Ftse Mib cede il 3,15% a 22.058 punti.