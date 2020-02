Renzi, non è tempo di polemiche

ROMA, 28 FEB - "Sesto giorno di Quarantena anche per la politica. Rinnovo l'invito a tutti, soprattutto agli amici di Italia Viva: non cadiamo nelle polemiche dei soliti noti o nei consueti retroscena interessati. Ora è il momento della massima collaborazione con tutti. L'Italia ha ancora davanti ore difficili sia a livello sanitario che a livello economico. A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede". Così Matteo Renzi su fb.