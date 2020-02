Da Murgia a Bowerman, in tv 20 Donne che sfidano il mondo

ROMA, 27 FEB - Cosa hanno in comune la scrittrice Michela Murgia e l'operatrice anti tratta Francesca De Masi? La chef stellata Cristina Bowerman e la stuntwoman Romina Bobba? E la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon, che ha raccontato le pieghe nere dei Casamonica a Roma, e la direttrice d'orchestra Nicoletta Conti, che ha fatto della musica la sua vita? Sono tutte Donne che sfidano il mondo, come il titolo della docuserie di Tv2000, scritta da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano e prodotta da Panama film, in onda dal 3/3 - nella settimana della Giornata Internazionale della donna - dal martedì al venerdì alle 19.30. Venti puntate, per venti storie, raccontate dalle stesse protagoniste. "Per una tv come la nostra affrontare il tema della donna non è solo un'esigenza di attualità, ma una precisa responsabilità - dice il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante - Ognuna delle venti protagoniste offre un contributo personale, ognuna nel proprio campo, nel ridisegnare il ruolo femminile all'interno della società, che non può essere di secondo piano". Ecco allora la campionessa di kick boxing Gloria Peritore; l'ecostilista Eleonora Riccio; l'architetta delle periferie Guendalina Salimei, la cui storia è stata raccontata al cinema da Paola Cortellesi. E poi ancora, la restauratrice di auto d'epoca Giovanna Parascandolo; la campionessa di braccio di ferro Chiara Acciaio; la presidente AFEVA Giuliana Busto; la cercatrice di piante rare Isabella Dalla Ragione; l'insegnante ai bambini oncologici Daniela Di Fiore; la liutaia Ezia Di Labio; la docente di italiano e storia nel carcere minorile di Nisida Maria Franco; la ex direttrice dei Musei Capitolini e direttrice del Museo Barracco di Roma Marina Mattei; la chirurga vascolare Carmen Pediliggieri; l'ispettore capo commissario di Scampia, Veronica Quaranta; la presidente di Casamica onlus, Lucia Vedani. (ANSA).