M5S, stop bollette ditte in zone rosse

ROMA, 27 FEB - "L'emergenza coronavirus rischia di incidere pesantemente anche sul nostro tessuto produttivo. È per questo che stiamo lavorando per tutelare le nostre imprese: a seguito dell'incontro avuto dal ministro Patuanelli con le categorie produttive è stato definito un primo pacchetto di norme a favore delle imprese delle cosiddette zone rosse". Lo annunciano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive alla Camera. Tra queste, viene spiegato, ci sono la sospensione dei pagamenti dei premi assicurativi, delle bollette di gas, luce e acqua, e delle rate dei mutui bancari.