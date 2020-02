Governo: Meloni, no a inciuci

ROMA, 27 FEB - "Fratelli d'Italia considera il Governo Conte una esperienza fallita ed è pronto a presentare una mozione di sfiducia al governo per verificare se ci sia ancora una maggioranza che lo sostiene. Ma insistiamo nel dire che la soluzione per il dopo Conte, a nostro avviso, sono libere elezioni". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che aggiunge: "In ogni caso, i voti di Fratelli d'Italia non sono indispensabili per un governo istituzionale, che per noi rimane un inciucio".