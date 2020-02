Rogo in casa Aler, 2 morti nel milanese

MILANO, 27 FEB - Due persone sono morte nell'incendio divampato questa mattina in un palazzo a Cernusco sul Naviglio (Milano), che ha reso necessario lo sgombero degli altri 24 condomini. Le fiamme sono scoppiate attorno alle 8.35 al terzo piano di uno stabile Aler di 8 piani in via Don Sturzo 11. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo e hanno scoperto i cadaveri di due persone di 52 e 80 anni. Sette inquilini sono stati trasportati in ospedale: 4 a Cernusco e 3 a Melzo. Altri 14, tra cui un disabile, hanno rifiutato il trasporto.