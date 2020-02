Allevatore scampa ad agguato nel Nuorese

NUORO, 27 FEB - Tentato omicidio all'alba ai danni di un allevatore di Mamoiada, Albino Sella, personaggio già noto alle forze dell'ordine. Il giovane intorno alle 6.30 stava percorrendo la vecchia strada che collega Nuoro a Momoiada quando qualcuno ha esploso contro di lui alcuni colpi di fucile. L'allevatore non è stato ferito ed è riuscito a fuggire. Ha raggiunto la caserma dei carabinieri e ha denunciato quanto gli era appena accaduto. I militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini. Albino Sella è fratello di Danilo, ucciso con una fucilata al volto il 18 settembre del 2008, e lui stesso in passato era finito sotto inchiesta per un tentato omicidio avvenuto il 3 gennaio del 2016.