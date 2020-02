Boccia, no del Pd a governo con Lega

ROMA, 27 FEB - "Per me e per gran parte del Pd interpretare Renzi è un esercizio impossibile. Se Renzi vuole fare un Governo con Salvini, lo farà senza Pd. In questo momento dobbiamo assumerci la responsabilità delle cose da fare e il Paese è in grado di andare avanti con questa maggioranza di Governo. Se questa maggioranza non dovesse farcela, il Presidente della Repubblica tirerà le somme e deciderà cosa fare". Lo ha detto, su Sky TG24, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un Governo di emergenza nazionale.