Germania:'si può vietare velo tribunale'

BERLINO, 27 FEB - Il legislatore può proibire di portare il velo alle tirocinanti di diritto di fede musulmana, durante le ore di formazione in tribunale. È quello che ha deciso la Corte costituzionale tedesca. La decisione "per un dovere di comportamento neutrale nei confronti della visione religiosa va rispettata", secondo gli alti togati. Il divieto del velo non è comunque obbligatorio.