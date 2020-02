Addio a Clive Cussler, maestro d'avventura

ROMA, 26 FEB - Addio a Clive Cussler, grande scrittore bestseller di romanzi d'avventura come 'Recuperate il Titanic' e 'Sahara'. Nato ad Aurora il 15 luglio 1931, aveva 88 anni. . "E con il cuore pesante che condivido la tristezza per la morte di mio marito lunedì 24 febbraio. E' stato un privilegio e un grande onore condividere la vita con lui", dice la moglie sui profili social dello scrittore annunciando oggi la morte del marito e afferma: "so che le sue avventure continueranno". L'ultimo libro pubblicato da Longanesi, suo editore italiano è 'Il destino del faraone', uscito a gennaio 2020. (ANSA).