Petrolio affonda ai minimi di un anno

ROMA, 26 FEB - I prezzi del petrolio continuano la discesa, con un calo dell'1,60% per il Wti a New York che porta le quotazioni ai minimi dal dicembre 2018. Pesa l'impatto sulla domanda di greggio di un possibile allargarsi del contagio del coronavirus anche negli Usa dopo la forte accelerazione dei casi riportati in Corea del Sud, Iran e Italia. Il Wti è calato del 7% nelle ultime tre sedute e viaggia a 49,10 dollari. Il Brent a Londra segna -2,26% a 53,71 dollari.