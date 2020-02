Azzolina, nessun rischio perdita anno

ROMA, 26 FEB - "Posso rassicurare che non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l'anno". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina facendo riferimento alla normativa che stabilisce che "al ricorrere di situazioni imprevedibili è fatta salva la validità dell'anno scolastico". "Le scuole nella loro autonomia scolastica potrebbero anche prevedere di allungare l'anno ma non sarà necessario perché abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza", ha aggiunto il ministro.