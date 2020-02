Coronavirus: Cina, -20,6% vendite auto

PECHINO, 26 FEB - Le vendite di auto in Cina per il trasporto di passeggeri ha segnato a gennaio un tonfo annuo del 20,6%, a 1,6 milioni di unità, e uno congiunturale del 27,4%, segnando il 19/mo mese di fila di contrazione. Tonfo annuo del 51,6% anche per i veicoli a nuova alimentazione (-51,6%) dopo la stretta agli incentivi. Secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers (Caam), l'impatto dell'epidemia del coronavirus sul mercato dell'auto sarà "pienamente riflesso" nei dati di febbraio, con una flessione ancora più ampia.