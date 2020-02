Champions: Napoli-Barcellona 1-1

ROMA, 25 FEB - Napoli e Barcellona hanno pareggiato 1-1 nell'andata degli ottavi di Champions League disputata al San Paolo. Gli azzurri sono andati in vantaggio al 30 pt, con uno splendido gol di Mertens, che ha raggiunto Hamsik tra i marcatori azzurri all time (121 gol) ma sono stati raggiunti nella ripresa da Griezann al 12'. Nel finale espulso Vidal per doppia ammonizione. Il ritono è in programma a Barcellona il 18 marzo e i blaugrana dovranno fare a meno anche i Busquets che era diffidato ed è stato amminito. (ANSA).