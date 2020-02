Coronavirus: 40% disdette hotel Venezia

VENEZIA, 24 FEB - "È difficile in queste ore avere un quadro preciso ma si stima che al momento le disdette superino il 40%. E il dato va crescendo". Lo rende noto il vicedirettore dell'Associazione veneziana degli albergatori (Ava), Daniele Minotto. "Le difficoltà - aggiunge Minotto - riguardano in particolare gli eventi già programmati: se le cene in hotel, al pari di quelle dei pubblici esercizi, possono essere confermate, dovranno invece essere cancellati balli in maschera, feste, dibattiti e proiezioni".