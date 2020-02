Coronavirus: Iran, almeno 50 morti a Qom

ISTANBUL, 24 FEB - È salito ad almeno 50 il bilancio dei morti per il coronavirus (Covid-19) nella sola città di Qom, primo focolaio dell'epidemia in Iran. Lo ha detto il deputato iraniano di Qom, Ahmad Amirabadi Farahani, al termine di una sessione parlamentare a porte chiuse sull'emergenza. Farahani ha inoltre accusato le autorità della Repubblica islamica di "non dire la verità" sul numero di vittime e di contagi. Finora, infatti, le autorità ne hanno riconosciuto solo 12 vittime.