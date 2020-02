Mustier, niente Hsbc, resta a Unicredit

MILANO, 24 FEB - Jean Pierre Mustier si taglia fuori dalla corsa a diventare amministratore delegato di Hsbc. Dopo 48 ore di voci e indiscrezioni, il numero uno di Unicredit ha deciso di restare a Milano. La notizia, anticipata dal Financial Times, è stata confermata dalla banca. "In linea di principio, è prassi di UniCredit non commentare su voci o speculazioni. Tuttavia, a seguito della recente copertura mediatica sul futuro dell'Amministratore Delegato di UniCredit, il Gruppo rende noto che Jean Pierre Mustier ha confermato che resterà alla guida della banca", ha reso noto il gruppo.