Carnevale Viareggio, folla a 5/o corso

VIAREGGIO (LUCCA), 23 FEB - Tanta gente ha affollato oggi il quinto corso del Carnevale di Viareggio (Lucca), e secondo le previsioni l'incasso dovrebbe aver superato i 500mila euro anche se i dati ufficiali verranno comunicati domani. Prima dell'inizio della sfilata è stato ricordato il bambino morto ieri al Carnevale di Sciacca con il lancio di un palloncino bianco da parte della presidente della Fondazione del Carnevale viareggino Maria Lina Marcucci. Tra gli ospiti presenti in tribuna gli ambasciatori del Messico Eugenio Garcia del Alba Zepeda degli Emirati Arabi Uniti. Gli alberghi della città hanno registrato il tutto esaurito. Martedì grasso si concluderà la kermesse con il corso in notturna a partire dalle 17 e lo spettacolo pirotecnico in chiusura e la proclamazione dei carri vincitori di questa edizione.