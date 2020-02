Infermiere aggredisce paziente in Ps

CAGLIARI, 23 FEB - Un infermiere esce dalla porta del triage di un Pronto soccorso e centra con un calcio all'addome un paziente in attesa di essere vistato. È il contenuto di un breve video, circa 20 secondi, diventato virale sul web. L'episodio - si vede dal video effettuato con uno smartphone - è avvenuto all'interno della sala d'attesa dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari. Impossibile stabilire al momento quando sia avvenuta l'aggressione, anche se dagli indumenti indossati dai protagonisti sembra essere inverno. Impossibile anche capire il perché del calcio e delle frasi (in cagliaritano, ndr) con le quali l'infermiere invita con forza il paziente ad allontanarsi. La lite, scoppiata probabilmente perché l'uomo era in stato di alterazione psicofisica e stava disturbando, è stata bloccata da una guardia giurata. Spetterà adesso alla direzione sanitaria dell'ospedale - che per il momento sulla vicenda mantiene lo stretto riserbo - stabilire cosa è realmente accaduto.