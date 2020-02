Scontri tifosi baresi e leccesi su A16

CERIGNOLA (FOGGIA), 23 FEB - Momenti di tensione questa mattina lungo il tratto autostradale A16 tra Cerignola e Candela, nel Foggiano dove si sono verificati scontri tra le tifoserie di calcio baresi e leccesi. Fortunatamente non si sono registrati feriti. A quanto si apprende, gli scontri sono avvenuti all'altezza dell'autogrill Ofanto Nord. Due veicoli, appartenenti alle tifoserie sono stati dati alle fiamme. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco per domare il rogo. In zona sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la situazione alla normalità. Lungo la A16 sono giunti anche gli agenti della polizia autostradale per ripristinare la normale circolazione stradale, che ha subito interruzione durante gli incidenti.