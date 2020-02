Xi, virus avrà grande impatto economico

PECHINO, 23 FEB - L'epidemia di coronavirus avrà "inevitabilmente grande impatto sull'economia e sulla società", ma gli effetti saranno "di breve termine e controllabili". Il presidente Xi Jinping, in un video collegamento con 170mila funzionari centrali, locali e militari, ha detto che il governo rafforzerà le politiche per raggiungere i target di sviluppo del 2020. La Cina, nel resoconto dei media ufficiali, manterrà anche una "politica monetaria prudente" e metterà in campo nuove misure al momento più appropriato, come un taglio fiscale per le Pmi in difficoltà.