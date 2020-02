++ Sci: Brignone vince combinata e va in testa in Cdm ++

CRANS-MONTANA, 23 FEB - Miglior tempo nella prova di slalom dopo il miglior tempo in superG e così, con una prestazione solidissima, l'azzurra Federica Brignone ha vinto in 1.56.24 la combinata di Crans Montana. Con 1.298 punti Federica e' anche passata in testa alla classifica generale di coppa del mondo superando l'assente americana Mikaelal Shiffrin che ne ha 1.225. Seconda in questa combinata e' arrivata l'austriaca Franziska Gritsch in 1.57.16 e terza la ceca Ester Ledecka in 1.58.06. (ANSA).