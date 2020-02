Coronavirus, 9 positivi in E-R

BOLOGNA, 23 FEB - Ci sono altri 6 casi di positività al coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall'ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Si tratta di cinque piacentini e di un residente in provincia di Lodi, in Lombardia. Tra i nuovi casi ci sono anche due medici e un infermiere dell'ospedale di Piacenza. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento. In Emilia-Romagna la Regione ha deciso la sospensione dell'attività didattica - lezioni, esami, sedute di laurea - in tutte le università da lunedì 24 a sabato 29 febbraio compresi. Una decisione presa in considerazione dell'alta mobilità degli studenti. Inoltre il governatore Stefano Bonaccini sta valutando la chiusura di ogni scuola di ordine e grado, asili nido, impianti sportivi pubblici e privati e musei.