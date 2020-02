Cittadino Codogno, noi qui in un limbo

MILANO, 23 FEB - "Siamo in un limbo, siamo tutti chiusi in casa. Non possiamo allontanarci dai nostri comuni". Così un medico di Codogno, uno dei centri isolati dalle nuove disposizioni del governo, contattato telefonicamente dall'ANSA. "A parte il fatto che qui non si sta spostando nessuno, e che oggi è domenica, non possiamo lavorare, non possiamo andare al bar né al ristorante - aggiunge - Ci attacchiamo a Netflix o a Sky, oppure ai buoni libri. Per fortuna sto ricevendo un sacco di telefonate di solidarietà da parte degli amici".