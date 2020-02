Carpi, 17enne picchiato in centro

MODENA, 22 FEB - Un diciassettenne è stato picchiato in pieno centro storico a Carpi, in piazzale Re Astolfo, perché si sarebbe rifiutato di prendere parte alla registrazione di un videoclip musicale ad opera di un trentenne pregiudicato. La vittima dell'aggressione, soccorsa dal 118, ha riportato un trauma cranico, toracico e la frattura della spalla. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri. I carabinieri, contattati dai sanitari intervenuti sul posto, hanno rintracciato il presunto autore dell'aggressione, e un coetaneo che avrebbe a sua volta colpito il minore con un pugno, denunciandoli per lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni i due trentenni avrebbero avvicinato il minorenne una volta registrato il videoclip colpendolo con calci e pugni a fronte del suo 'no' al comparire nelle riprese e gli avrebbero detto "Ma lo sai chi siamo noi?".