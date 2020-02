Coronavirus: un morto in Veneto

ROMA, 21 FEB - E' morto all'ospedale di Schiavonia uno dei due pazienti di Vo' Euganeo (Padova) positivi al coronavirus. Si chiamava Adriano Trevisan, aveva 78 anni, ed era un ex titolare di una piccola impresa edile in pensione. L'uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è morto prima di poter essere trasferito all'ospedale di Padova, come era stato deciso dopo la conferma dell'infezione.