Mustier da Unicredit a Hsbc anche oggi

MILANO, 21 FEB - Jean Pierre Mustier è in trattative sul suo futuro in Unicredit dal momento che è candidato per la poltrona di Ceo di Hsbc. Una decisione sul suo futuro potrebbe essere anche oggi. Lo scrive Bloomberg indicando persone a conoscenza della situazione. Unicredit si è trincerata dietro un no comment, ma in Borsa le indiscrezioni hanno mandato a picco il titolo che ha perso oltre il 4%.