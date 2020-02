Bellanova: da Iv nessuna aut aut a Conte

LECCE, 21 FEB - "Non stiamo ponendo un aut aut al presidente del Consiglio, semplicemente diciamo che sulla prescrizione vogliamo continuare a vivere in uno Stato di diritto, dove i processi iniziano e hanno una fine. Sul reddito di cittadinanza non é che abbiamo detto di abolirlo per principio, abbiamo solo detto di valutare cosa sta comportando l'impegno di miliardi di euro in termini di ricaduta rispetto a quelli che erano gli obiettivi che si erano proposti. Sarebbe più utile probabilmente ritornare al Rei, che aveva l'idea dell'inclusione, con il coinvolgimento dei Comuni che sanno effettivamente dove stanno le povertà. Tra l'altro se solo il 4,38% dei percettori del reddito di cittadinanza dice di aver trovato un lavoro in questa fase, vuol dire che c'é il fallimento". Così la ministra Teresa Bellanova di Italia Viva, secondo cui nel caso "i 'responsabili' li devono prendere da Forza Italia, evidentemente anche dalla Lega, perché questi sono i gruppi presenti in Parlamento".