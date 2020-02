Coronavirus, Meloni: serietà e fermezza

ROMA, 21 FEB - "Per l'emergenza mondiale coronavirus serve serietà, buonsenso e fermezza. Chi arriva dalla Cina o da eventuali zone reputate ad alto rischio deve essere tenuto in quarantena, per il bene di tutti. Non si perda altro tempo. #coronavirusitalia". Lo scrive la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Twitter.