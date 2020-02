Franceschini a Berlino restituisce opera della Robbia

BERLINO, 21 FEB - Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha restituito a Berlino la statua della Maddalena di Andrea della Robbia, per farla riconsegnare alla famiglia ebrea tedesca che ne era proprietaria e alla quale fu sottratta dai nazisti durante la II guerra mondiale. Alla presenza della sottosegretaria alla Cultura tedesca Monika Gruetters, Franceschini ha sottolineato l'importanza della restituzione di un'opera finita in Italia "per errore" e lì rimasta "inconsapevolmente" per tanto tempo. (ANSA).