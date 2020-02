Edoardo Pesce è Alberto Sordi, su Rai1 ad aprile

ROMA, 21 FEB - Nel centenario della nascita, Rai1 celebrerà Alberto Sordi con un film tv, in onda martedì 21 aprile, in cui il ruolo del popolare attore romano sarà interpretato da Edoardo Pesce (Dogman): Permette? Alberto Sordi, con la regia di Luca Manfredi (in Arte Nino), che ha firmato la sceneggiatura con Dido Castelli. Una coproduzione Ocean Productions con Rai Fiction. Presentato oggi a Viale Mazzini, il film vede nel cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta in quello di Giulietta Masina, Francesco Foti nei panni di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi. Nei panni della mamma di Sordi troviamo Paola Tiziana Cruciani, mentre Luisa Ricci, Michela Giraud e Paolo Giangrasso sono le sorelle e il fratello di Sordi e Giorgio Colangeli fa un'amichevole partecipazione nel ruolo del padre. Permette? Alberto Sordi racconta i vent'anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato l'Albertone nazionale, l'uomo che - come disse Ettore Scola - "non ci ha mai permesso di essere tristi". Come fa notare Manfredi: "con più di duecento film una galleria di personaggi indimenticabili, con un gioco di invenzioni e di tic sui loro modi di parlare e di muoversi, come il suo famosissimo saltello. Ma Alberto ha dovuto faticare non poco, per vedere riconosciuto il suo talento". Pesce racconta quando il regista lo ha chiamato prima del film: "Ti va di fare un film su Sordi? Va bene, ma Alberone chi lo fa? Spero - aggiunge - che il pubblico apprezzi, non c'è niente di pretenzioso, non ne ho fatto una macchietta. Ma il saltello mi è venuto facile". (ANSA).