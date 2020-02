Calenda,con Renzi accordo solo in Puglia

ROMA, 21 FEB - "Assolutamente no. Quello che faremo è semplicemente in Puglia perché c'è un caso molto particolare cioè la scelta assurda del Pd di candidare Emiliano, che peraltro non è neanche del Pd, che ha attaccato costantemente il Pd e i governi del Pd, e che io personalmente considero un pericoloso populista che tra la xylella, la Tap e l'Ilva ha fatto solo disastri". Così Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione, ad Agorà RaiTre, alla domanda se Azione stringerà un'alleanza con Italia Viva di Renzi. Ed alla successiva domanda su Fitto ed Emiliano, se pari sono per lui, risponde: "Secondo me Fitto è cento volte meglio di Emiliano".