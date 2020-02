Trump deride l'Oscar a 'Parasite'

WASHINGTON, 21 FEB - Donald Trump attacca Hollywood e deride 'Parasite', il film sudcoreano che ha vinto l'Oscar. "Quanto ha fatto male l'Academy Awards quest'anno...", ha detto il tycoon durante un comizio in Colorado. "Abbiamo avuto tanti problemi con la Corea del Sud per il commercio, e loro l'hanno premiata con il miglior film dell'anno.. E' stato giusto? Non lo so..", ha aggiunto il presidente americano: "E' tempo di tornare ai classici dell'epoca d'oro di Hollywood. Possiamo tornare per favore a Via col Vento?". Poi un affondo contro Brad Pitt che ha sostenuto l'impeachment: "E' un saputello!".