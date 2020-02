Leggere:forte!', progetto in 1000 scuole

FIRENZE, 20 FEB - Oltre 4500 insegnanti preparati, grazie a tre mesi e 25 ore di formazione, più di mille nidi e scuole coinvolti. Sono i primi numeri di 'Leggere:forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza', progetto della Regione Toscana realizzato con Università di Perugia, Ufficio scolastico per la Toscana, Indire e Cepell. Un'iniziativa unica a livello nazionale per introdurre gradualmente nelle scuole la lettura ad alta voce, "strumento tanto semplice e accessibile - si spiega - quanto utile e potente in termini di sviluppo delle competenze cognitive di base di bambini e ragazzi, del potenziamento della loro capacità intellettiva, delle abilità relazionali, delle emozioni, dello sviluppo del pensiero critico". Dopo il lancio a ottobre a Didacta Italia a Firenze, si è ora conclusa la fase della formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia toscani e dei docenti di primarie e secondarie dell'Empolese (Firenze) e della Valdera (Pisa) dove 'Leggere: forte!' viene introdotto in via sperimentale.