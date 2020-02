Hanau: spari in 2 locali, almeno 8 morti

BERLINO, 20 FEB - Due sparatorie si sono verificate in due diversi locali di Hanau, città dell' Assia, in Germania. Almeno 8 persone sono rimaste uccise e almeno cinque sarebbero state ferite in modo grave. Lo riferisce la stampa tedesca citando la polizia locale, precisando che i luoghi presi di mira sarebbero dei locali dove si fuma il narghilè.